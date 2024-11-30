جيش الاحتلال يعلن مقتل أحد ضباطه بمعارك شمال غزة

أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مقتل أحد ضباط الجيش خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وأوضح أن الضابط زمير بوراك، من سكان بيت شيمش، وهو قائد فصيل في كتيبة الهندسة 601 ، قتل يوم أمس الجمعة خلال معركة مع المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

كما أعلن إصابة 3 عسكريين آخرين بجروح خطيرة في معارك قطاع غزة.

وكانت بلدية بيت شيمش غربي القدس المحتلة أعلنت في وقت سابق هذا اليوم، عن مقتل أحد سكان المدينة في معارك قطاع غزة.

وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وفي مقدمتها كتائب القسام، التصدي لقوات الاحتلال المتوغلة في عدة محاور من قطاع غزة، ضمن معركة "طوفان الأقصى" التي انطلقت يوم 7 أكتوبر 2023.