دعوات للمشاركة اليوم في وقفات مركزية بالضفة إسنادا لغزة وللأسرى

دعت مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية والفعاليات الوطنية وكافة الأطر الشعبية في مختلف محافظات الضفة الغربية، إلى المشاركة في الوقفات المركزية التي ستقام اليوم الأحد الموافق 1 كانون الثاني/ ديسمبر لعام 2024.

وأشارت الدعوات إلى أن الوقفات ستكون في مراكز المدن بالضفة الغربية، إسنادا لشعبنا في غزة، وأسرانا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، الذين يواجهون وجها من أوجه الإبادة.

وشددت الدعوات على ضرورة مشاركة أهالي الضفة الغربية بشكل فاعل، حتى وقف الإبادة وحرية الأسرى، مضيفة أن “مشاركتكم واجب وطني وأخلاقي”.

يأتي ذلك في وقت تتواصل فيه حرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، والتي خلّفت أكثر من 44 ألف شهيد، معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب الدمار الهائل والمجاعة القاتلة.

ويتعرض الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات غير مسبوقة منذ السابع من أكتوبر لعام 2023، فيما تصاعدت حملات الاعتقال والمداهمة في مدن الضفة الغربية.

في المقابل، تواصل المقاومة في الضفة التصدي لعدوان الاحتلال واقتحاماته المتكررة، فيما تنفذ عمليات نوعية ضمن معركة “طوفان الأقصى”، وكان آخرها عملية إطلاق النار قرب مستوطنة “أرئيل”، والتي نفذها الشهيد القسامي المجاهد سامر حسين.