حماس: قرار بن غفير بمنع الاذان ينذر بتصعيد حرب دينية يحاول قادة الاحتلال إشعالها

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن قرار الوزير الإرهابي بن غفير مصادرة مكبِّرات الصوت من مساجد الداخل المحتلّ، ووصفه الأذان بالضوضاء الصادرة عن المساجد، جريمة خطيرة وعدوان يرتكبه بحق مساجدنا وضد أبناء شعبنا.

وأضافت الحركة في بيان وصل "الرسالة نت"، يوم الأحد، أن هذا القرار يشكل اعتداءً جديدًا على حرية العبادة، يُنذر بتصعيد حرب دينية يحاول العدو الإسرائيلي وقادته المتطرفون إشعالها.

ودعت حماس أهالي الداخل المحتل إلى رفض هذا القرار الإجرامي، والتحرك لمنع سلطات الاحتلال الفاشي من العبث في مقدساتنا وشعائرنا الدينية.

وطالبت حماس، جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية بإدانة هذه الجريمة النكراء، واتخاذ خطوات كفيلة بوقف انتهاكات الاحتلال بحقّ شعبنا الفلسطيني، ومحاسبة قادته مجرمي الحرب الفاشيين على جرائمهم ضد مقدساتنا وأهلنا في غزة والضفة والقدس والداخل، وضد الإنسانية جمعاء.