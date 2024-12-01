يعلون يصرح من جديد : (إسرائيل) ترتكب التطهير العرقي في غزة

قال( وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق ورئيس الأركان الأسبق موشيه يعلون) ، خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني مساء أمس، أن :"(إسرائيل) ترتكب التطهير االعرقي في غزة:، لافتا إلى أن "النهج الحالي للحكومة يؤدي إلى دمار المنطقة".

وأضاف: "إذا واصلنا السير في هذا الطريق، سنجد أنفسنا في وضعية احتلال دائم وضم للأراضي مع ممارسات تطهير عرقي".

وعلق يعلون على التطورات شمال غزة قائلا: "ما يحدث هناك هو ترحيل للسكان لا يوجد منزل في غزة لم يتأثر بالأعمال العسكرية، سواء في بيت لاهيا أو بيت حانون، والجيش يعمل حاليًا في جباليا. ما نشهده هو تطهير المنطقة من سكانها العرب".

وفي رد على سؤال حول استخدامه لمصطلح "تطهير عرقي"، أكد يعلون أن هذه هي الحقيقة على الأرض.