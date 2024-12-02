الأمم المتحدة: (إسرائيل) هدمت 1528 منشأة بالضفة منذ مطلع العام

قالت الأمم المتحدة، إن "إسرائيل" هدمت 1528 منشأة فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الجاري 2024.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن عمليات الهدم أدت لتهجير 3637 فلسطينياً وتضرر 163 ألفاً و769 آخرين.

وتصاعدت عمليات الهدم في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ بدء حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقالت محافظة القدس، في بيان لها أمس الأحد، إن قوات الاحتلال نفذت 391 عملية هدم وتجريف للمنازل والمنشآت في المحافظة منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/ تشرين أول 2023.

تشن قوات الاحتلال عمليات هدم لمنازل المواطنين ومصادرة أراضيهم بالضفة الغربية، بهدف دفعهم للرحيل وتهجيرهم منها للاستيلاء على أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني بالضفة.