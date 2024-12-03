الاحتلال يصعّد بعد ردّ حزب الله على خروقاته

في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية على لبنان منذ الإعلان عن وقف إطلاق النار، استشهد، مساء الاثنين، تسعة لبنانيين وأصيب ثلاثة آخرون في غارتين إسرائيليتين على بلدتي حاريص وطلوسة، فيما شملت الغارات الإسرائيلية عدة بلدات في الجنوب، وحلّق الطيران الحربي المسيّر على علو منخفض في سماء بيروت والضاحية الجنوبية.

وردّ حزب الله، أمس الاثنين، على الخروقات الإسرائيلية لأول مرة منذ وقف إطلاق النار. وقال حزب الله، في بيان، إنه نفذ مساء اليوم ردّاً دفاعياً أولياً تحذيرياً استهدف موقع رويسات العلم التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إطلاق حزب الله النار على هار دوف يشكّل خرقاً خطيراً لوقف إطلاق النار وإن إسرائيل ستردّ على ذلك بقوة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، أنه هاجم عشرات الأهداف التي زعم أنها تابعة لحزب الله في لبنان، لكنه أضاف أن إسرائيل "لا تزال ملتزمة بتنفيذ شروط اتفاق وقف إطلاق النار".

وأعربت الولايات المتحدة، الاثنين، عن اعتقادها بأن وقف إطلاق النار ما زال صامداً في لبنان، وأنها تنظر في انتهاكات محتملة له. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر في تصريح لصحافيين إن "وقف إطلاق النار صامد". وأضاف ميلر "عندما نتلقى تقارير عن انتهاكات محتملة، لدينا آلية وضعناها مع حكومة فرنسا للنظر في تلك الانتهاكات المحتملة، وتحديد ما إذا هي في الواقع انتهاكات، ثم الانخراط مع الأطراف لضمان عدم تكرارها".

العربي الجديد