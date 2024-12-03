الدفاع المدني بغزة ينشر تحديثًا لخسائره منذ بداية العدوان

نشر الدفاع المدني في قطاع غزة، يوم الثلاثاء، تحديثًا حول الخسائر التي تكبدها منذ بداية العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وأوضح الدفاع المدني في إحصائية جديدة، أن 13 مركبة إطفاء وإنقاذ وتدخل سريع من أصل 22 مركبة توقف الأسبوع الجاري عن العمل في محافظات الوسطى وخان يونس ورفح، لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

وأشار إلى أن معظم مركبات الدفاع المدني في محافظة غزة ما زالت متوقفة عن العمل والحركة لليوم الـ27، لعدم توفر الوقود اللازم لتشغيلها.

وبين أن جيش الاحتلال يمنع طواقمه من الحصول على ما تبقى من أجهزة ومعدات في منطقة تل الهوى، بعد أن دمر مخزوننا من معدات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، والتي تقدر بقيمة 1.300.000 دولار.

وأشار إلى استمرار الإحتلال في تعطيل منظومته كليًا عن العمل، واحتجاز مركباته في محافظة شمال القطاع لليوم الـ42 على التوالي والمواطنون بدون خدمات إنسانية.

وذكر أن عدد الشهداء من طواقمه بلغ 88 شهيدًا، و304 مصابين، و21 معتقلًا.

ولفت إلى أن إجمالي المراكز والمقارات المدمرة والمتضررة بلغ 17 مركزًا ومقرًا، شملت تدميرًا كليًا لـ 14، و3 مراكز تدمير جزئي.

وأفاد أن إجمالي المركبات المدمرة والمتضررة بلغ 56 مركبة، منها 12 مركبة إطفاء وإنقاء تم تدميرها كليًا، وشملت مركبتي إنقاذ تدخل سريع، و4 مركبات صهريج مياه، و8 مركبات إسعاف، مركبة سلم إنقاذ هيدلوليكي، و13 مركبة إدارية.

وأما التدمير الجزئي، فشمل11 مركبة إطفاء-إنقاذ، 3 مركبات إسعاف ومركبتي صهريج مياه.

وذكر أن الاحتلال استهدف بشكل مباشر مراكز الدفاع المدني 6 مرات، وتم استهداف للطواقم أثناء مهمات ميدانية 18 مرة.

وكالة صفا