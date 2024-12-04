قطر تدين استهداف (إسرائيل) المتكرر للنازحين ومدارس أونروا بغزة

أدانت قطر استهداف "إسرائيل" المتكرر للنازحين الفلسطينيين ومدارس وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في قطاع غزة داعية إلى مواصلة تقديم مختلف أنواع الدعم لهم.

جاء ذلك في بيان دولة قطر، الثلاثاء، ألقاه عبد العزيز محمد المنصوري، سكرتير الوفد الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، خلال مؤتمر التعهدات السنوي لعام 2025 لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بجنيف، وفق وكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا".

ووفق البيان، "دعت دولة قطر المجتمع الدولي إلى مواصلة تقديم مختلف أنواع الدعم الكافي لخطط وعمليات الاستجابة الإنسانية للاجئين والنازحين الفلسطينيين للتخفيف من معاناتهم، ومواصلة تقديم المزيد من الدعم لوكالة الأونروا".

وأعربت عن رفضها "أية محاولات تهدف إلى إنهاء أو تقليص دورها (الوكالة)، وتجريد الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين وتصفية قضيتهم".

كما أدانت قطر "العدوان والهجمات والجرائم البشعة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، واستهدافها المتعمد لمخيمات اللاجئين والنازحين ومدارس الأونروا والمرافق المدنية التي تؤويهم (في غزة)".

وأكدت أن "تواصل هذه الاعتداءات سيؤدي إلى تفاقم الأزمات ونشر الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة، وتعريضها لمزيد من التوترات التي سيكون لها تداعيات إقليمية ودولية كبيرة".

وبشكل متكرر، يتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف مراكز الإيواء والنزوح، ومدارس الأونروا التي تؤوي نازحين، لإيقاع أكبر عدد من الضحايا الذين يكونون في معظمهم أطفال ونساء، وفق تصريحات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت نحو 150 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.