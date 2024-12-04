قيادي بفتح للرسالة: دول عربية داعمة لمقترح تشكيل «لجنة الإسناد»

كشف عبد الله عبد الله عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، عن مشاركة دول عربية لمصر في مقترح تشكيل ودعم لجنة الإسناد المجتمعي لقطاع غزة.

وذكرت مصادر أن حركتي حماس وفتح توصلتا لتفاهمات متعلقة بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي بالقاهرة؛ بوصفها تابعة للنظام السياسي الفلسطيني؛ وجزء منه وليست منفصلة عنه.

وقال عبد الله لـ"الرسالة نت"، إن السعودية والأردن داعمتان لهذه اللجنة؛ وهناك مساع فلسطينية لتنضم الجزائر أيضا ضمن الدول الداعمة لها.

وأوضح أنّ هذه الدول تشارك مصر في حراكها المتعلق بتشكيل لجنة الإسناد المجتمعية؛ التي يؤمل منها أن تعمل على إدارة الأوضاع بغزة؛ وقيادة عملية الإعمار.

واللجنة التي توافقت عليها الحركتان في القاهرة؛ جاءت ضمن عرض مصري؛ وافقت عليه حماس بالإيجاب والقبول؛ فيما توجه وفد حركة فتح لرام الله؛ من أجل عرض الاتفاق على رئيس السلطة محمود عباس.

وأفاد مصدر في حركة فتح لـ"الرسالة نت"، بأن الوفد الذي ضم أعضاء اللجنة المركزية محمود العالول وروحي فتوح وعزام الأحمد، غادر يوم أمس الثلاثاء لرام الله؛ من أجل اللقاء بالرئيس عباس؛ وعرض الاتفاق عليه.

وبينت المصادر أن فتح لم ترد بعد على المقترح المصري؛ المتعلق بتشكيل لجنة الإسناد.

ونقلت فضائية الأقصى عن مصادر بحماس؛ أن وفد الحركة غادر القاهرة بعد أيام من الحوار مع حركة فتح بشأن الحوار على تشكيل لجنة الإسناد.

وعلق عضو مركزية فتح جبريل الرجوب في تصريحات صحفية، "لن نناقش لجنة إسناد؛ نريد أن ترحب حماس بقدوم السلطة لغزة".