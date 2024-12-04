استشهاد الأسير (محمد العارف) داخل سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأربعاء، استشهاد أسير من طولكرم، شمالي الضفة الغربية المحتلة، في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال "شؤون الأسرى" في تصريح مقتضب تلقته "الرسالة نت" اليوم، إن هيئة الشؤون المدنية أبلغت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني باستشهاد المعتقل محمد وليد حسين علي (45 عاما) من مخيم نور شمس للاجئين، في سجون الاحتلال.

ونوهت المؤسسات الحقوقية إلى أن الاحتلال أعاد اعتقال الأسير محمد وليد (المعروف بـ "محمد العارف") يوم 28 تشرين ثاني/ نوفمبر 2024، وهو أسير سابق أمضى قرابة الـ 20 عامًا في سجون الاحتلال.

ونقلت "الرسالة نت" عن مصادر مقربة من عائلة الأسيرة الشهيد محمد العارف، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب المبرح على نجلها خلال اعتقاله هو وابن شقيقه من منطقة "جبل النصر" في مخيم نور شمس.

ورجحت المصادر أن يكون "العارف" قد ارتقى شهيدًا بسبب التعذيب خلال التحقيق معه في مركز توقيف وتحقيق "الجلمة" التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووفق معطيات نشرتها المؤسسات الحقوقية المعنية بشؤون الأسرى، فقد ارتفع عدد شهداء الحركة الأسيرة منذ الـ 7 من أكتوبر 2023 إلى 48 شهيدا، "وهم فقط الشهداء الأسرى الذين تلقت المؤسسات بياناتهم".

ويواصل الاحتلال إخفاء العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا بعد الحرب في سجون ومعسكرات الاحتلال، وفق بيان سابق لـ "شؤون الأسرى".

وباستشهاد الأسير "محمد العارف"، فإن أعداد الشهداء الأسرى المعلومة هوياتهم منذ عام 1967، ارتفع إلى 285، إلى جانب عشرات الشهداء الأسرى الذي يواصل الاحتلال إخفاء هوياتهم، وظروف استشهادهم، ومعتقلين آخرين تعرضوا للإعدام.