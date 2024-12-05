منظمة العفو الدولية تتهم الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) في تقرير صدر اليوم الخميس، إن الاحتلال ارتكب ابادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وأعربت المنظمة عن أملها أن يشكل التقرير "تنبيها" للمجتمع الدولي لتحرك عاجل.

وذكرت المنظمة في بيان نشرته باللغة العربية على موقعها الإلكتروني، أنها توصلت من خلال بحوثها إلى "أدلة كافية تثبت أن إسرائيل ارتكبت وما زالت ترتكب جريمة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة المحتل".

وأوردت المنظمة الحقوقية في تقريرها الذي حمل عنوان "بتحس إنك مش بني آدم: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة"، أن الأدلة التي جمعتها تظهر بوضوح ما وصفته بفتح( إسرائيل) أبواب الجحيم والدمار على الفلسطينيين.

وأضاف التقرير أن هذه الأفعال استمرت بصورة منهجية وبإفلات كامل من العقاب، وأفاد البيان الصادر عن منظمة العفو الدولية بأن الأمينة العامة، أنييس كالامار، أكدت أن "تقرير المنظمة يبرز بوضوح أن إسرائيل ارتكبت أفعالا تحظرها اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بقصد واضح ومحدد يتمثل في تدمير الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأوضحت كالامار أن "هذه الأفعال تشمل قتل الفلسطينيين في غزة، وإلحاق الأذى البدني أو النفسي بهم، بالإضافة إلى تعمد إخضاعهم لظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسديا".

ووجهت تحذيرا من أن "الدول التي تستمر في توريد الأسلحة لإسرائيل في هذه الفترة تنتهك التزاماتها الدولية بمنع الإبادة الجماعية"، مشيرة إلى أنها قد تصبح "متواطئة في هذه الجريمة".