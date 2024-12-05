المقاومة تستهدف قوات الاحتلال وآلياته بمحاور التوغل في القطاع

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية ببلاغات عسكرية متتابعة، اليوم الخميس، استهداف آليات وتحشدات الاحتلال، وقصف مواقع عسكرية إسرائيلية، وتدمير الآليات والدبابات بمحاور التوغل بقطاع غزة.

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، دمرنا آليتين إسرائيليتين، بتفجير عبوات برميلية شديدة الانفجار زرعناها مسبقا، في منطقة التوغل بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة.

وأكدت كتائب شهداء الأقصى تفجير مقاتليها آلية عسكرية إسرائيلية من نوع "نمر" بقذيفة مضادة للدروع أصابتها بشكل مباشر، في شارع أبو العيش، وسط مخيم جباليا شمال ىلاقطاع المحاصر منذ شهرين.

ومن جهتها، قصفت قوات الشهيد عمر القاسم بقذائف الهاون تجمعا لجنود وآليات الاحتلال المتوغلة في محيط شارع الجامعة، بحي الجنينة، شرق مدينة رفح، جنوب القطاع.

وتواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لليوم الـ 426 تواليا من معركة "طوفان الأقصى"؛ دفاعًا عن الشعب الفلسطيني وردًا على المجازر الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وبوتيرة يومية، تعلن فصائل المقاومة عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء مختلفة من محاور القتال بقطاع غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على مستوطنات ومدن الاحتلال، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها

وكالة سند