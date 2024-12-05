فلسطينيتان على قائمة النساء الأكثر تأثيرا 

كشفت بي بي سي عن قائمتها التي تضم 100 امرأة ملهمة ومؤثرة من جميع أنحاء العالم لعام 2024.

تضم القائمة نساءً من المنطقة العربية، من بينهن الحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد، والصحفية بليستيا العقادمن غزة؛ والمصورة الصحفية كريستينا عاصي، والممثلة هند صبري، والطبيبة الفلسطينية شيرين عابد من غزة .

من مواجهة الصراعات المميتة والأزمات الإنسانية في غزة ولبنان والسودان، إلى الإبداع في تصميم الأزياء والطب وريادة الأعمال، أثبتت النساء قدرتهن على الصمود والاجتهاد لتحقيق أهدافهن.

الدكتورة شيرين عابد

هي ابنة الطبيب المعروف نعمان عابد وزوجة الشهيد الصحافي علي أبو عفش وهي طبيبة أطفال.

لم يمنع القصف الإسرائيلي والافتقار الشديد للموارد، الطبيبة شيرين عابد من رعاية الأطفال حديثي الولادة في غزة.

نزحت من منزلها بعد بدء الحرب الإسرائيلية في غزة عام 2023 حيث دمرت شقتها، لكن أخصائية طب الأطفال حديثي الولادة استمرت في رعاية الأطفال في مخيمات النازحين القريبة.

أنشأت عابد بروتوكولات الطوارئ لتمكين الأطباء من تقديم العلاجات المنقذة للحياة بموارد محدودة للغاية، كما دربت أطباء آخرين، بالاستناد إلى سنوات خبرتها في وحدات الأطفال حديثي الولادة في المستشفيات الرئيسية في غزة، ومؤخراً كمديرة لمركز الأمومة في مجمع الشفاء الطبي

بليستيا العقاد

بلستيا حسام كامل العقاد (10 ديسمبر 2001-)، صحفية فلسطينية، ولدت في غزة، حصلت على بكالوريوس الفنون من جامعة شرق البحر المتوسط في قبرص التركية. تتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة مما ساعدها على نشر وإيصال صورة ما يحدث في قطاع غزة للعالم بشكل أسهل.

قبل الحرب الفلسطينية الإسرائيلية كانت بلستيا تنشر فيديوهات عن السفر والأماكن التي تزورها، ولكن بعد 7 أكتوبر 2023 تحولت صفحتها على الإنستغرام والتي يتابعها ما يزيد عن 2 مليون شخص إلى صفحة إخبارية توثيقية لما يحدث بالقطاع من مجازر ودمار تسببت به القوات الجوية الإسرائيلية، حتى أن الصحافة الأجنبية نشرت فيديوهاتها وصورها عبر صفحاتها مثل واشنطن بوست ونيويورك تايمز وذي إندبندنت.

BBC