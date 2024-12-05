حماس: تقرير (أمنستي) رسالة لضرورة التحرك لوقف الحرب على غزة

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية (أمنستي) اليوم، والذي أكّد أن العدو الاسرائيلي يرتكب عن عمد إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، هو رسالة جديدة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومؤسساتها.

وقالت الحركة في بيان صحفي إن التقرير يؤكد على ضرورة التحرّك لوقف هذه الإبادة المستمرة منذ أكثر من أربعمائة يوم،و تخطّي حالة العجز المُخزي التي سمحت لهذا الكيان المارق بارتكاب جرائمه غير المسبوقة في التاريخ الحديث بحق شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

وشددت على أن إشارة التقرير إلى تورّط الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى في الإبادة الجارية في غزة، هو تأكيدٌ لمشاركتها الفعلية فيها، ودليل إدانة جديد لهذه الدول، يستدعي مراجعة فورية لسياستها المنحازة لمجرمي الحرب ، والتي تنتهك بشكلٍ سافرٍ القوانينَ الدولية والأعراف الإنسانية، ووقف إمداد جيش الاحتلال بالسلاح.

وطالبت حماس المؤسسات القضائية الدولية وعلى رأسها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، بالنظر في هذه التقارير المتتابعة الصادرة عن المنظمات الدولية والأممية المختلفة، والعمل لتسريع إجراءاتها، وإصدار القرارات الكفيلة بحماية المدنيين ووقف هذه الإبادة، وجلب قادة الاحتلال المجرمين للمحاسبة على جرائمهم ضد الإنسانية.