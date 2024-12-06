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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: دلالات تصعيد المقاومة عملياتها ضد الاحتلال في شمال قطاع غزة

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الاحتلال الاسرائيلي جيش الاحتلال شمال غزة طوفان الأقصى 7 أكتوبر المقاومة بغزة

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