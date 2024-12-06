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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
دلالات تصعيد المقاومة عملياتها ضد الاحتلال في شمال قطاع غزة
06 ديسمبر 2024 . الساعة: 08:02 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298964
كلمات مفتاحية
الاحتلال الاسرائيلي
جيش الاحتلال
شمال غزة
طوفان الأقصى
7 أكتوبر
المقاومة بغزة
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