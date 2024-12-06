استشهاد مقاوم خلال اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مخيم بلاطة

استشهد فجر اليوم الجمعة الأسير المحرر والمقاوم مصطفى أحمد مصطفى مشه 22 عاماً، خلال تصديه لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم بلاطة شرق نابلس.

والشهيد أسير محرر أفرج عنه من سجون الاحتلال، في 21 من أغسطس الماضي بعد اعتقال استمر عامين كاملين.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من نابلس، حيث اندلعت مواجهات واشتباكات تخللها إطلاق نار بكثافة وتفجير عبوات ناسفة.

ودهمت قوات الاحتلال العديد من منازل المواطنين وعاثت فيها خراباً كما اعتقلت الشاب باسل حسام حشاش من مخيم بلاطة.

وخاضت المقاومة الفلسطينية مواجهات مسلحة مع القوات المقتحمة للمخيم، حيث تردد صدى الاشتباكات في أرجاء مدينة نابلس.

وقالت المقاومة إنها تمكنت من إيقاع قوة مشاة للاحتلال في كمين مركب محيط محور الحشاشين بمخيم بلاطة، بتفجير عبوة ناسفة وإمطار القوة بزخات من الرصاص محققين إصابات مؤكدة.

وتمركزت قوات الاحتلال في حارة الحشاشين، وشارع القدس، وحارة الجماسين.