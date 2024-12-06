الاحتلال ينسحب من محيط مستشفى كمال عدوان

انسحب جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، من محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، بعد حصار استمر لساعتين، حيث فرض طوقًا عسكريًا محكمًا حول المستشفى ومشروع بيت لاهيا قبل أن تتراجع آلياته العسكرية.

وقبل حصار المستشفى، شنت طائرات الاحتلال قصفًا مكثفًا استهدف عددًا من منازل عائلات شعبان وعوض والأشقر وياسين في محيط مستشفى كمال عدوان شمال غزة، ما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء، معظمهم من المدنيين الذين كانوا داخل منازلهم.

وتزامن القصف مع اقتحام آليات الاحتلال للمناطق المحيطة بالمستشفى ومشروع بيت لاهيا، قبل أن تتراجع القوات بعد تقدم استمر ساعتين، تاركة وراءها مشهدًا مروعًا من الدمار والشهداء.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال فرضت حصارًا محكمًا على مستشفى كمال عدوان، حيث أرسلت مدنيين أسيرين لإبلاغ المرضى ومرافقيهم بضرورة مغادرة المستشفى فورًا تحت تهديد الأسلحة.

وعقب ذلك، واصل جيش الاحتلال اعتقال عدد من الشبان داخل المستشفى، فيما أُجبر آخرون على مغادرة المنطقة عبر طريق صلاح الدين باتجاه غرب غزة، وسط حالة من التوتر والقلق نتيجة الحصار المفروض على المستشفى.

وأوضحت المصادر، أن أكثر من 30 شهيدًا وعشرات الجرحى ارتقوا جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنازل في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة.