عبر وقفة تضامنية.. أطباء مغاربة يطالبون بحماية زملائهم في غزة

شارك عشرات الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بالمغرب في وقفة احتجاجية بمدينة أكادير وسط المملكة، للمطالبة بحماية الطواقم الطبية في قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية منذ أكثر من عام.

ووفق الأناضول، شارك، يوم الثلاثاء، في الوقفة التي دعت إليها التنسيقية المغربية "أطباء من أجل فلسطين" (غير حكومية) أمام مستشفى أكادير عشرات العاملين بالقطاع الصحي، أشادوا خلالها بتضحيات الطواقم الطبية بالقطاع.

ودعا الأطباء والممرضون، وهم يرتدون ملابسهم البيضاء، إلى إرسال مساعدات طبية، وتسهيل مرور الأطباء للقطاع، نظرا إلى الحاجة إليهم، في ظل استفحال الإبادة الإسرائيلية.

ورفع المحتجون أعلام فلسطين ولافتات مكتوب عليها "التنسيقية المغربية أطباء من أجل فلسطين تستنكر الجرائم الصهيونية (الإسرائيلية) بحق المستشفيات والطواقم الصحية".

ورددوا هتافات منها "غزة تحت الحصار (الإسرائيلي)"، و"غزة رمز العزة".

ووصل الواقع الصحي في القطاع إلى وضع كارثي جراء قصف واقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمستشفيات وإخراجها عن الخدمة، واستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، بالإضافة إلى انعدام المستلزمات الضرورية جراء الحصار وإغلاق المعابر ومنع حركة خروج المرضى للعلاج في الخارج.

وبدعم أمريكي ترتكب "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت نحو 150 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وكالة صفا