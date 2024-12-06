7 شهداء في استهداف منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

انتشلت فرقالإسعاف والدفاع المدني الفلسطينية، 7 شهداء غالبيتهم من الأطفال والنساء وعشرات الإصابات في استهداف منزل عائلة النادي في منطقة بلوك سي بالنصيرات وسط قطاع غزة، وقد نقل الضحايا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وبهذه الجريمة ترتفع حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى 39 شهيدا، معظمهم في شمال ووسط القطاع، وقد كانت وزارة الصحة أفادت وزارة الصحة بغزة بأن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 32 شهيدًا و95 إصابة منذ فجر الجمعة.

كما لا زال عدد من من الضحايا ؤتحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.