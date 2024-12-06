19 شهيدًا وعشرات الجرحى في مجزرة جديدة بمخيم النصيرات

استشهد 19 فلسطينيًا وأصيب العشرات، مساء اليوم الجمعة، في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية استشهاد 19 مواطنًا، بينهم أطفال ونساء، فيما أصيب أكثر من 30 آخرين جراء قصف منزل لعائلة النادي بالقرب من مقبرة القسام في المخيم.

وفي وقت لاحق، أفادت مصادر في مستشفى العودة أن 6 شهداء وصلوا إلى المستشفى، بينهم رجل و3 أطفال وسيدتان، بالإضافة إلى بعض الأشلاء. كما أصيب أكثر من 30 شخصًا، معظمهم من الأطفال والنساء، إثر القصف الذي استهدف المنزل وأدى إلى تدمير عدة منازل مجاورة في منطقة بلوك C بمخيم النصيرات.