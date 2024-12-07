أبرز تطورات اليوم الــ 428 من الحرب على غزة

دخلت عملية "طوفان الأقصى" التي أعلن القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف انطلاقها، يومها الـ428 ردًا على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين واقتحاماته المتكررة للمسجد الأقصى.

واستأنف جيش الاحتلال يوم الجمعة الأول من ديسمبر/ كانون الأول عدوانه على القطاع بعد هدنة إنسانية استمرت سبعة أيام.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 44612 مواطنًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 105834، كما أن 72% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.

ومع استمرار العدوان الهمجي، توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

في المقابل، أشارت التقديرات العسكرية الإسرائيلية إلى أنّ أكثر من 1500 إسرائيلي قتلوا منذ بدء المعارك، بينهم أكثر من 700 ضابط وجندي، بالإضافة إلى نحو 10 آلاف جريح.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

5:56 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس

5:47 الزوارق البحرية للاحتلال تقصف المنطقة الغربية من مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

5:44 قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات نسف مبانٍ سكنية في مشروع بيت لاهيا وبيت لاهيا شمالي قطاع غزة

5:35 قوات الاحتلال تقتحم قرية المدية غرب رام الله

3:55 د. منير البرش مدير عام وزارة الصحة في غزة:

الاحتلال يستخدم أسلحة غير مسبوقة تنتج طاقة حرارية عالية تصهر وتبخر أجساد الشهداء

2:19 مصادر محلية: مواجهات مع قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس

2:04 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتا جنوب نابلس

1:16 قوات الاحتلال تقتحم حي سطح مرحبا في مدينة البيرة

00:48 قوات الاحتلال تقتحم مخيم قلنديا شمال القدس المحتلة

00:43 مصادر طبية للجزيرة: 63 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر الجمعة 35 منهم شمالي القطاع

00:33 قوات الاحتلال تقتحم بلدة برقة شمال نابلس

00:27 مصادر محلية: قوات الاحتلال تقتحم مدينة يطا بالخليل

00:26 سرايا القدس: بعد عودة مجاهدينا من مناطق القتال شرق مدينة رفح أكدوا تمكنهم بالاشتراك مع مجاهدي كتائب القسام من استهداف جرافة عسكرية صهيونية من نوع (D9) بقذيفة "تاندوم" بالقرب من مول الشاعر في حي الجنينة