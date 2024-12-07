المجلس الطبي الفلسطيني يعقد (امتحان البورد) في غزة

عقد المجلس الطبي الفلسطيني ،امس الجمعة، امتحان البورد الفلسطيني "الجزء السريري والشفوي" في محافظات قطاع غزة الشمالية والجنوبية.

وقالت وزارة الصحة بغزة أن المواقع شملت مجمع الشفاء الطبي، وحدة الإسعاف والطوارئ، مجمع ناصر الطبي، مستشفى غزة الأوروبي، والمستشفى الأهلي العربي، حيث تم استخدام تقنية الاتصال عن بُعد عبر برنامج "زووم" لضمان سير الامتحانات رغم الظروف الصعبة.

وفي سياق المتابعة الميدانية، قام وكيل وزارة الصحة، د. ماهر شامية، بجولة تفقدية للامتحانات، حيث اطلع على سير العملية، مشيدًا بالجهود المبذولة من قبل اللجان لضمان تنظيم الامتحانات بشكل آمن.

وأكد شامية أن هذه الخطوة دليلًا على التزام وزارة الصحة والمجلس الطبي الفلسطيني بتطوير الكفاءات الطبية على مستوى الوطن.

وأكد د. محمد الكاشف، مدير المجلس الطبي في غزة، أن الامتحانات عُقدت في ظل الظروف الاستثنائية الصعبة، وذلك يمثل انجازا كبيراً، ويعكس الإرادة المهنية في استمرار العملية التدريبية وتطوير الكفاءات الطبية في فلسطين، موضحا ان التخصصات التي شملها الامتحان وهي الجراحة العامة، جراحة العظام، طب وجراحة العيون، الأشعة، والتخدير والعناية المركزة.

كما أشار الكاشف إلى أن هذه المرحلة تستهدف الأطباء الذين اجتازوا الامتحان التحريري المشترك في كل من المحافظات الشمالية والجنوبية، مع التأكيد على استمرار عقد باقي الامتحانات خلال الفترة المقبلة.

وتقدم الكاشف بالشكر والتقدير لدعم المجلس الطبي الفلسطيني ووزارة الصحة بجميع الطواقم واعضاء لجان الامتحان وجميع الذين شاركوا في هذا الإنجاز الهام .

من جانبه، أكد د. عبد السلام صباح، مدير عام تنمية القوى البشرية ورئيس لجنة طب وجراحة العيون، أن هذا الحدث يمثل إنجازاً نوعياً يجسّد وحدة الجهود الوطنية في تطوير القطاع الصحي.

وأكد أن الوزارة ملتزمة بتحقيق رؤيتها في إعداد كوادر طبية متميزة قادرة على مواجهة التحديات وتقديم خدمات صحية بمعايير عالمية.