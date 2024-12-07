استشهاد شاب أصيب برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا

استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم السبت، إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تسلمت جثمان شاب عشريني استشهد برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا.

وكان الهلال الأحمر تلقى بلاغاً عن إصابة خطرة على حاجز قلنديا، لكن قوات الاحتلال منعت سيارة الإسعاف من الوصول إليه حتى استشهاده.

كما أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري أمام تنقل المواطنين، ما تسبب بتعطل حركتهم.

وارتكب جنود الاحتلال عشرات الجرائم على حاجز قلنديا العسكري، قتلوا خلالها عددا كبيراً من الشبان الفلسطينيين في عمليات إعدام مباشرة.

ويتعرض مخيم قلنديا شمال القدس، لهجمة إسرائيلية متواصلة بالاتقحامات المستمرة وعمليات الاعتقال التي طالت عشرات الشبان والفتية.

بالإضافة إلى اقتحام المنازل بشكل متكرر والاعتداء على المواطنين والتنكيل بهم وإطلاق قنابل الغاز والصوت صوب أهالي المخيم.