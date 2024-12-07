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^200 مثال: غزة العزة

كتائب القسام تنشر فيديو بعنوان "الوقت ينفد"

الوقت ينفذ
الوقت ينفذ

الرسالة نت

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، مقطع فيديو جديد بعنوان "الوقت ينفد". الفيديو الذي تم نشره عبر منصة كتائب القسام على "تلغرام"، يتضمن العبارة "الوقت ينفد" بثلاث لغات هي العربية والعبرية والإنجليزية.

وفي خلفية الفيديو، تظهر ساعة رملية، مما يشير إلى أن الوقت يمضي بسرعة، في تلميح إلى وضع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى القسام. هذه الأسرى تم أسرهم خلال عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها الكتائب في السابع من أكتوبر 2023، والذين تأمل كتائب القسام في مبادلتهم بأسرى فلسطينيين في السجون الإسرائيلية ضمن صفقة سياسية محتملة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تعيش فيه غزة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر 2023، إبادة جماعية أودت بحياة أكثر من 45000  ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء. كما خلف العدوان آلاف الجرحى والمفقودين، في وقت تشهد فيه المنطقة دماراً هائلاً ومجاعةً شديدة.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/299006

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#غزة #إبادة #مقاومة #طوفان_الأقصى #كتائب_القسام

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