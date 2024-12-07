الاحتلال يعتقل مصابًا ويعتدي على الطاقم الطبي في سلواد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم السبت، مركزا طبيا في بلدة سلواد شرق رام الله، واعتقلت مصابا.

وأفادت مصادر صحفية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المركز الطبي التابع للبلدة، واعتقلت الشاب موسى فرج وهو بالعشرينات من عمره، بعد أن انتزعت أجهزة التنفس عنه وهو مصاب بالاختناق، كما اعتدت على الطاقم الطبي في المركز بالضرب.

واندلعت مواجهات في البلدة، أطلق الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بالاختناق.

وأدانت وزارة الصحة الفلسطينية اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مركز طوارىء سلواد ظهر يوم السبت، والعبث بمحتوياته.

وأكدت أن هذا الاعتداء يعد انتهاكاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على حماية مراكز وكوادر العلاج والمرضى.

وجددت وزارة الصحة منشداتها العاجلة للمؤسسات الدولية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري لوقف اعتداء الاحتلال على مراكز وكوادر العلاج، مطالبة بتوفير الحماية الفورية للمنظومة الصحية بكافة مكوناتها.

وكالة صفا