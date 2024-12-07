مستوطنون يهاجمون بلدتي ترمسعيا وقريوت شرق رام الله

أُصيب مواطن، اليوم السبت، وتضررت مركبته في هجوم شنه مستوطنون على بلدة ترمسعيا شرق رام الله، بينما هاجم آخرون قرية قريوت جنوب نابلس.

وأوضح رئيس بلدية ترمسعيا، لافي أديب، أن مستوطنين ملثمين هاجموا المواطن سائد مصطفى ذياب بالضرب أثناء عمله في أرضه بمنطقة "الخلة"، مما أسفر عن إصابته بجروح متوسطة، كما قاموا بإعطاب إطارات مركبته. وأشار إلى تكرار اعتداءات المستوطنين على محيط البلدة.

من جانب آخر، هاجم مستوطنون قرية قريوت جنوب نابلس، حيث أفادت مصادر محلية أن مستوطنين هاجموا المنطقة الجنوبية "الصفوف"، وسط إطلاق نار من قبلهم على الشبان الذين تصدوا لهم.

وأضافت المصادر أن الهجوم كان بحماية من جيش الاحتلال الذي اقتحم القرية.

يشار إلى أن قريوت تتعرض لاعتداءات مستمرة من المستوطنين، تشمل حرق واقتلاع مئات أشجار الزيتون والاستيلاء على الأراضي.

ومنذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر 2023، وسع جيش الاحتلال ومستوطنيه عدوانهم على المواطنين الفلسطينيين، حيث نفذوا ما مجموعه 16663 اعتداءً، استهدفت أراضي المواطنين وممتلكاتهم وحياتهم، مستغلين ظروف العدوان لفرض وقائع جديدة على الأرض.