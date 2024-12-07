عدد من الإصابات في استهداف جديد لمستشفى كمال عدوان

تعرض مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة لقصف مباشر جديد من قبل طائرات الاحتلال، حيث استهدفت المستشفى بوابل من القذائف من جميع الاتجاهات. وأوضح د. حسام أبو صفية، مدير المستشفى، أن الهجوم أسفر عن إصابات في صفوف الكوادر الصحية والعاملين في المستشفى، إضافة إلى بعض المرضى المنومين.

كما تم تدمير جميع خزانات المياه والأكسجين والوقود في المستشفى، ما أدى إلى اشتعال النيران في مرافقه. وتسبب القصف في انقطاع التيار الكهربائي بشكل كامل عن المستشفى، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع.

وأطلق د. أبو صفية نداء استغاثة للمرة المليون، مطالباً جميع المؤسسات الدولية والأممية بالتدخل العاجل لحماية مستشفى كمال عدوان والعاملين فيه من هجمات الاحتلال.