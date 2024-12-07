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استشهاد 3 مواطنين في رفح و4 سيدات في غزة جراء القصف (الإسرائيلي) المتواصل

استشهاد 3 مواطنين في رفح و4 سيدات في غزة
استشهاد 3 مواطنين في رفح و4 سيدات في غزة

الرسالة نت

استشهد 3 فلسطينيين، مساء اليوم السبت، جراء استهدافهم من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقد تم نقل جثامين الشهداء إلى مستشفى الأوروبي في خان يونس.

وفي نفس السياق والتوقيت، استشهدت 4 سيدات جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة المدهون في حي الصفطاوي شمالي غزة، حيث كان يؤوي عددًا من النازحين.

وأكدت مصادر طبية أن فرق الدفاع المدني هرعت إلى مواقع الهجمات للبحث عن ناجين وانتشال الجثث من تحت الأنقاض، وبهذا يرتفع عدد الشهداء لأكثر من 70 شهيدا منذ ساعات الصباح الأولى في استهدافات لأنحاء متفرقة من قطاع غزة .

يأتي القصف في ظل استمرار حرب الإبادة على قطاع غزة ووصول عدد الشهداء لأكثر من 46000 شهيد حسب آخر احصائيات لوزارة الصحة .

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#غزة #إبادة #طوفان_الأقصى #رفح

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