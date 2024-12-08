عضو بتنفيذية المنظمة: رفضنا المقترح المصري بتشكيل لجنة الإسناد بغزة

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رمزي رباح، رفض اللجنة لمقترح تشكيل لجنة الإسناد بغزة.

وقال رباح في تصريح مقتضب لـ"الرسالة نت"، إن اجتماعًا عقد للجنة التنفيذية؛ "لم يشارك فيه"، حيث صوّت الأعضاء خلاله برفض تشكيل اللجنة.



يذكر أن اللجنة التنفيذية تشكلت عقب اجتماعات دعت لها حركة فتح عام 2018 للمجلسين المركزي والوطني، وإعادة تشكيلهما، بمقاطعة القوى الفلسطينية الوازنة، وعلى رأسها حركتا حماس والجهاد والجبهة الشعبية.



وأكدت حركة حماس في وقت سابق موافقتها على المقترح المصري الرامي إلى تشكيل لجنة إسناد مجتمعي تقود الأوضاع في قطاع غزة، بانتظار موافقة حركة فتح، بعدما توجه وفد الحركة إلى رام الله وعرض المقترح على رئيس السلطة.



وكان عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح، عبد الله عبد الله، قد قال لـ"الرسالة نت" إن حركته ستدرس المقترح مع رئيس السلطة، وتعمل على حشد دعم عربي له، قبل أن تخرج تنفيذية المنظمة وتعلن رفضها لهذا المقترح.



وطرح الجانب المصري على الفصائل الفلسطينية خلال الزيارة الأخيرة وثيقة تشكيل "لجنة الإسناد المجتمعي" لإدارة قطاع غزة بعد الحرب. واستنادًا إلى ما نشرته وسائل إعلام عربية، فإن اللجنة تتألف من 10 إلى 15 عضوًا، وتدير كافة المجالات، بما في ذلك إعادة إعمار القطاع.



وتتواصل حرب الإبادة الجماعية التي تشنها "إسرائيل" على قطاع غزة لليوم الـ426 على التوالي، وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي لمنازل المدنيين المأهولة والمدارس ومراكز النزوح، مرتكبة مجازر وجرائم حرب جديدة بحق المدنيين في مختلف أنحاء القطاع.