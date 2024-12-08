هيئة الأسرى: الأسرى الأطفال يعيشون ظروفًا كارثية

بينت هيئة فلسطينية، الأحد، أن الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال، يتعرضون لحقد وعنصرية وإجرام إسرائيلي، ويعيشون ظروفًا كارثية.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان، أن "الأسرى الأطفال في سجن مجدو باتوا فريسة لحقد وعنصرية وإجرام السجانين الاسرائيليين، الذين يتعاملون مع هؤلاء الأطفال بطريقة وحشية".

وبينت الهيئة أن إدارة السجن تستغل صغر سن هؤلاء الأطفال، وبنيتهم الجسدية الضعيفة، وتتعمد تخويفهم وترهيبهم من خلال اقتحام غرفهم وضربهم وشتمهم، حيث أن سوء المعاملة مسيّس ويراد من خلاله التاثير على أوضاعهم النفسية ومحتواهم الداخلي.

ونقل محامي الهيئة عن أحد الأسرى الأطفال، أن الظروف الحياتية والمعيشية والصحية للأسرى الأطفال في سجن مجدو، كارثية، وهناك وحدات قمع خاصة تمارس الإجرام وتتفنن في التنكيل بهؤلاء الأطفال".

وبينت الهيئة أن العدد الإجمالي للأسرى الأطفال داخل السجون الإسرائيلية بلغ ما يقارب 280.

ويصل عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال إلى 11 ألفا و900 فلسطيني، دون معتقلي قطاع غزة الموجودين في معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي، وفق نادي الأسير الفلسطيني