تطورات اليوم الـ 430 من الحرب على غزة

دخلت الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة، وجريمة الإبادة الجماعية، فجر اليوم الإثنين، يومها الـ 430 على التوالي، تزامنًا مع استهداف مُكثف للمدنيين والنازحين والعائلات الفلسطينية في القطاع.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن قرابة الـ 50 شهيدًا ارتقوا وأصيب عشرات المدنيين؛ غالبيتهم أطفال ونساء، جراء الغارات الإسرائيلية الجوية والقصف المدفعي وإطلاق النار في مختلف أنحاء القطاع.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 44 ألفًا و708 شهداء، بالإضافة لـ 106 آلاف و050 مصابًا، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، وفقاً لتقرير وزارة الصحة أمس الأحد.

من جانبها، صرحت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، بأن "مليون نازح بغزة معرضون لخطر الموت نتيجة برد الشتاء، في ظل استمرار حرب الإبادة الجماعية".

ولفتت وزارة الصحة الفلسطينية، النظر إلى أن "الاحتلال استهدف المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة بقذيفة مدفعية".

آخر التطورات والأحداث الميدانية

أفادت مصادر محلية، باستهداف قصف مدفعي إسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، محيط مدرسة العز شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتجدد إطلاق النار من قبل آليات الاحتلال المتمركزة والمتوغلة في محيط شركة الكهرباء، بالتزامن مع سقوط قذائف علي أرض المفتي شمال مخيم النصيرات.

ونفذت قوات الاحتلال، فجر اليوم، سلسلة من عمليات التفجير الضخمة منذ ساعات الليل وحتى الآن في المناطق الشمالية والغربية شمال قطاع غزة.

كما استهدف قصف إسرائيلي حي الصبرة جنوب مدينة غزة، وشرق دير البلح وسط قطاع غزة، فيما نسف جيش الاحتلال منزلاً بحي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وشنّت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الإثنين، غارة على حي الصبرة جنوب مدينة غزة.

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية غرب مخيم جباليا شمال غزة، وأخرى في محيط منطقة الصطفاوي شمال غربي مدينة غزة. تزامنًا مع غارة جوية من طيران الاحتلال الحربي شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية، النار، تجاه خيام النازحين بمنطقة المواصي غرب مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة. بينما أغارت طائرات الاحتلال الحربية على محيط شارع الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي، الليلة الماضية، مدينة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. بينما أطلقت الآليات العسكرية النار بشكل مكثف شرقي جباليا البلد شمالي القطاع.

وأطلقت الآليات الإسرائيلية العسكرية، النار أيضًا، شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة. ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية في مدينة رفح جنوبي القطاع.

وأفادت مستشفى العودة، بوصول عدد من الإصابات جراء قصف إسرائيلي استهدف شقة تعود لعائلة القشطان في برج يافا بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشنّ طيران الاحتلال الحربي، مساء الأحد، ثلاث غارات جوية على مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة. وقصفت الطائرات الإسرائيلية أرض أبو غولة غربي المخيم الجديد شمالي النصيرات

وأفادت مصادر طبية، بوصول شهيدين مجهولي الهوية إلى مستشفى شهداء الاقصى عبر وفد أممي من منطقة جسر وادي غزة شمال غرب مخيم النصيرات.

وسُجلت عدة إصابات بقصف الاحتلال شقة سكنية في برج يافا على شارع مبروك بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واغتالت قوات الاحتلال، أمس الأحد، الأسير المحرر رائد خالد غباين عقب قصف خيمته في بلدة الزبابدة، وسط قطاع غزة، ما أدى لاستشهاده وزوجته وإصابة ابنته الرضيعة إصابة خطيرة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، عدة مرات مساء اليوم الأحد. بينما شهدت مناطق شمالي قطاع غزة قصفًا مدفعيًا كثيفاً.

وأُعلن عن استشهاد المهندس محمد حسن أبو رزق في قصف إسرائيلي استهدف مواطنين في خربة العدس شمال مدينة رفح.

واستهدف طيران الاحتلال الحربي منزلاً بمحيط مدارس أبو حسين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة. بينما نسفت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية في محيط المخيم.

وأطلقت مُسيّرة إسرائيلية، القنابل تجاه منازل الأهالي بمحيط مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة. ونفذت قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف جديدة في مدينة بيت لاهيا شمالي القطاع.