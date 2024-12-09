الجيش (الإسرائيلي) يقصف عشرات المواقع بسوريا

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات استهدفت نحو 100 موقع في سوريا، تزامنًا مع احتلال مواقع في "المنطقة العازلة".

وقالت قناة كان العبرية، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي هاجم الليلة الماضية مواقع عسكرية تطل على هضبة الجولان، بزعم أنها مستودعات أسلحة ومجموعات موالية لإيران في دير الزور في الشرق السوري.

في حين صرّح وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أنه وجّه جيشه "بمواصلة تدمير الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة في كافة أنحاء سوريا، وإنشاء منطقة آمنة في الجانب السوري تكون خالية من السلاح والبنى التحتية العسكرية".

من جهتها، نقلت يديعوت أحرونوت عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله إن الجيش استولى الليلة على نقاط إضافية في المنطقة العازلة مع سوريا.

ونشر المتحدث باسم جيش الاحتلال صورًا لقوات الاحتلال الإسرائيلية في منطقة جبل الشيخ بالشق السوري.

وأمس الأحد، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو انهيار اتفاقية فصل القوات بين "إسرائيل" وسوريا لعام 1974، واحتل الجيش الإسرائيلي منطقة جبل الشيخ الحدودية والمنطقة العازلة مع سوريا.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، غارة استهدفت مطار دمشق، وذلك عقب ساعات من إعلان المعارضة السورية دخول العاصمة السورية وإسقاط نظام بشار الأسد.