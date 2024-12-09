أردوغان: قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو صائبٌ للغاية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية حول اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان صائباً للغاية.

وأكد "أردوغان" خلال لقائه مجموعة من الشباب في ولاية غازي عنتاب جنوب تركيا، أن "المحكمة اتخذت قراراً صائباً للغاية، لكن نتنياهو لم يلتزم قط بالقرارات التي اتخذت من قبل، ولن يلتزم أيضا".

واعتبر أن امتثال "نتنياهو" لهذا القرار أم لا، لا يلغي حقيقة أن اتخاذ هذا القرار تعني "فوز الدول المناهضة لإسرائيل في معركة الشرف".

وتابع "أردوغان" "الآن سنرى ماذا سيفعل نتنياهو في مواجهة هذا القرار، لا سيما أن العالم يمر بفترة متغيرة جدا".

وفي السياق، اعتبر "أردوغان" الأشهر الثلاثة المقبلة "مهمة للغاية"، متسائلاً " سنرى كيف سيتم تشكيل الإدارة الجديدة في الولايات المتحدة مع انتخاب دونالد ترامب".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مذكرتي اعتقال بحق "نتنياهو" ووزير الجيش السابق يوآف غالانت؛ لتورطهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبموجب قرار المحكمة التي لا تملك شرطة لتنفيذه، أصبحت الدول الأعضاء فيها ملزمة قانونا باعتقال "نتنياهو" و"غالانت" إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى الجنائية الدولية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما.