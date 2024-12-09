فريق أوروبي يُخصص أرباح قمصانه لصالح غزة

كشف تقرير صحفي إنجليزي، عن تخصيص نادي بوهيميان الإيرلندي، وهو أقدم نادٍ في إيرلندا، دخل مبيعات قمصانه الجديدة 2025، لصالح المنظومة الطبية بغزة، والتي تتعرض لانتهاكات إسرائيلية غير مسبوقة، ضمن حرب الإبادة المستمرة على القطاع منذ أكثر من عام.

وحسب التقرير، فإن القميص الثالث الجديد لعام 2025، يحمل رسالة دعم من أجل جمع المساعدات الطبية لشعب فلسطين، إذ تذهب 30 % من الأرباح مباشرة إلى جهود الإغاثة الطارئة في غزّة.

وصُمم القميص، بألوان نبض الحياة، والعلم الفلسطيني المطرز، مقترناً بـ"Saoirse don Phalaistín" وهي جملة أيرلندية تعني "فلسطين الحرة".

كما تم إعلان القميص بواسطة مقطع فيديو مميز، وتصويره في ملعب داليمونت بارك، الخاص بنادي بوهيميان، الذي يقع في قلب العاصمة دبلن.

وعلّق مدير العمليات في نادي بوهيميان، دانييل لامبرت، في تصريحات صحفية "نحن سعداء بالكشف عن هذا القميص، بعد كثير من العمل على مدار الأشهر القليلة الماضية مع فونتاينيس.

وتابع: "قدرتنا على جمع مزيد من الأموال الكبيرة للمساعدات الطبية للفلسطينيين من خلال القميص في مثل هذا الوقت المأساوي، يُظهر مرة أخرى قوة الرياضة".