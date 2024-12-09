هآرتس: السنوار غيّر وجه الشرق الأوسط

اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن ما فعله رئيس حركة "حماس"، الشهيد يحيى السنوار "تسبب بسلسلة من الأحداث التي تغير الآن وجه الشرق الأوسط"، وذلك في إطار تعقيبها على الأحداث الجارية بسوريا، وإسقاط نظام بشار الأسد.

ورأت الصحيفة الإسرائيلية أن "طوفان الأقصى" الذي أطلقته المقاومة بغزة، بقيادة "السنوار"في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 "تسبب بسلسلة من الهزات الأرضية الإضافية (الأحداث) التي كان من الصعب التنبؤ بها".

وأضافت "هآرتس" أن مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي فوجئ بالأحداث الجارية في سوريا، كونه من الـ7 من أكتوبر يولي كامل اهتمامه لجبهتي غزة ولبنان.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الاثنين، سلسلة غارات على سوريا، استهدف خلالها نحو 100 موقع فيها، تزامنًا مع احتلال مواقع في "المنطقة العازلة".

وذكرت قناة كان الإسرائيلية أن جيش الاحتلال هاجم الليلة الماضية مواقع عسكرية تطل على هضبة الجولان؛ بزعم أنها مستودعات أسلحة ومجموعات موالية لإيران في دير الزور بالشرق السوري.

في حين صرّح وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس، أنه وجّه جيشه "بمواصلة تدمير الأسلحة الاستراتيجية الثقيلة في كافة أنحاء سوريا، وإنشاء منطقة آمنة في الجانب السوري تكون خالية من السلاح والبنى التحتية العسكرية".

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن "كاتس" قوله إن "الجيش استولى الليلة على نقاط إضافية بالمنطقة العازلة مع سوريا"، فيما نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال صورًا للقوات الإسرائيلية بجبل الشيخ شرق سوريا.

وأمس الأحد، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو انهيار اتفاقية فصل القوات بين "إسرائيل" وسوريا لعام 1974، واحتل الجيش الإسرائيلي منطقة جبل الشيخ الحدودية والمنطقة العازلة مع سوريا.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، غارة استهدفت مطار دمشق، وذلك عقب ساعات من إعلان المعارضة السورية دخول العاصمة السورية وإسقاط نظام بشار الأسد.