عفيفة: حماس تعمل بجدية لانهاء العدوان والتوصل لاتفاق تهدئة

أكد الكاتب السياسي وسام عفيفة في تصريحاته لقناة الأقصى أن حركة حماس تعمل بكل قوة وجدية من أجل إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر والتوصل إلى اتفاق تهدئة. وأشار عفيفة إلى أن الحركة أبدت مرونة في مواقفها وتفاؤلها بأن الأطراف الدولية ستضغط على الاحتلال لوقف الحرب، والسماح بعودة النازحين ووقف الهجوم العسكري.

وشدد عفيفة على أن حركة حماس تعتبر مصالح الشعب الفلسطيني هي الأولوية الأساسية، رغم شراسة العدوان الإسرائيلي، حيث تواصل المقاومة التصدي بقوة للاحتلال، ووجهت ضربات قاسية في مناطق مثل جباليا ورفح خلال الأيام الماضية.

وفيما يتعلق بالتسريبات الإعلامية حول قرب التوصل إلى اتفاق تهدئة، حذر عفيفة من أن هذه التسريبات تهدف إلى الضغط على الشعب الفلسطيني. ودعا الشعب إلى عدم الالتفات إلى وسائل الإعلام الموجهة التي تحاول إحباط عزيمته، مؤكدًا أن حماس والمقاومة تعبر دائمًا عن مواقفها الرسمية من خلال المصادر الموثوقة.

ونوه عفيفة إلى أن حماس تواصل العمل من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وأن المقاومة تظل في موقف قوي رغم التصعيد العسكري الإسرائيلي.