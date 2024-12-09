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الاحتلال يُعلن عن مقتل 3 جنود وإصابة 12 آخرين في جباليا

الاحتلال يعلن رسميا عن مقتل 3 جنود في معارك جباليا
الاحتلال يعلن رسميا عن مقتل 3 جنود في معارك جباليا

الرسالة نت

أعلن جيش الاحتلال رسميا  اليوم الاثنين عن مقتل 3 من جنوده وإصابة 12 آخرين خلال اشتباكات في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، في وقت خلفت غارات الاحتلال منذ فجر اليوم 35 شهيدًا في القطاع.

وقالت القناة 14 العبرية إن القتلى ينتمون إلى لواء جفعاتي، حيث هاجم 10 مقاومين القوة الإسرائيلية باستخدام صواريخ وأسلحة أوتوماتيكية أثناء خروجها في إجازة.

وقبيل الإعلان الرسمي، أشارت وسائل إعلام (إسرائيلية) إلى "حدث صعب وغير عادي" تعرض له الجيش في مخيم جباليا، حيث استمرت عمليات المقاومة رغم القصف المدمر في المنطقة.

وبحسب المصادر نفسها، كان العسكريون القتلى والجرحى على متن شاحنة محملة بالمتفجرات، التي انفجرت بعد إطلاق قذيفة مضادة للدروع من قبل مسلح فلسطيني في جباليا. وأكد موقع "لبنون شيتح إيش" العبري أن هذه المتفجرات كانت مخصصة لنسف المنازل في المخيم.

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