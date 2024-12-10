حزب الله يدعو لإدانة هجمات الاحتلال على سوريا والتحرك لإيقافها

أدان حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، عدوان الاحتلال المستمر على الأراضي السورية، سواء باحتلال المزيد من الأراضي في مرتفعات الجولان أو ضرب وتدمير القدرات الدفاعية والعسكرية للدولة.

وأوضح الحزب في بيان، أن الهجمات تمثّل عدواناً سافراً وانتهاكاً وقحاً لسيادة الدولة والشعب السوريين، وتشكّل إمعاناً في زعزعة استقرار هذا سوريا، متابعاً "يأتي هذا الاحتلال العدواني لأراضٍ سورية مع استمرار عدوان الجيش الصهيوني على لبنان وخروقاته اليومية واعتداءاته على غزة، ما يجعل الشعوب أمام خطر محدق يؤكّد وحدة مسار الشعوب وضرورة رفض هذا العدوان ومواجهته".

ودعا العالمين العربي والإسلامي، إلى ضرورة اتخاذ مواقف صارمة ضد هذه الجرائم، والضغط في كافة الميادين السياسية والقانونية لوقف هذا المسلسل من الاعتداءات، مؤكداً "وقوفنا إلى جانب سوريا وشعبها، نشدّد على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضاً وشعباً".

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت الاثنين، إن سلاح الطيران هاجم ٢٥٠ هدفاً في سوريا خلال الأيام الأخيرة، ودمر عشرات الطائرات الحربية في واحدة من أكبر الهجمات.