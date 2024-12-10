كارثة إنسانية غير مسبوقة باليوم الـ430 من الحرب على غزة



أصدر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بيانًا صحفيًا جديدًا، الثلاثاء، يسلط فيه الضوء على حجم الكارثة الإنسانية والمأساة التي تعصف بقطاع غزة نتيجة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي.

ومع دخول الحرب يومها الـ430، تتزايد أعداد الشهداء والدمار الشامل في كافة مناحي الحياة، في ظل صمت دولي واستمرار الحصار المفروض على القطاع.

وفق البيان، بلغ عدد الشهداء والمفقودين أكثر من 55,758 شخصًا، بينهم 17,712 طفلًا و12,136 امرأة، فيما استهدف الاحتلال بشكل وحشي 1,410 عائلات فلسطينية وأبادها بالكامل، ليصل مجموع أفراد هذه العائلات إلى 5,444 شهيدًا.

لم تقتصر المأساة على ذلك، فقد دُمرت آلاف المنازل بشكل كامل أو جزئي، مما أدى إلى نزوح أكثر من مليوني شخص يعيشون الآن في ظروف مأساوية داخل خيام تفتقر لأبسط مقومات الحياة، بينما اهترأ 110,000 خيمة وأصبحت غير صالحة للسكن.

فيما يتعلق بالبنية التحتية، أشار البيان إلى أن قطاع غزة يعاني من دمار شامل بنسبة 86%. وقد دمر الاحتلال أكثر من 160,500 وحدة سكنية بالكامل، و83,000 وحدة غير صالحة للسكن، إضافة إلى تدمير عشرات المستشفيات والمراكز الصحية، حيث أُخرجت 34 مستشفى و80 مركزًا صحيًا عن الخدمة.

كما استهدف الاحتلال 135 سيارة إسعاف بشكل مباشر، مما أعاق وصول الجرحى والمصابين إلى المستشفيات.

على الصعيد الإنساني، تواجه غزة كارثة صحية خطيرة، حيث يُقدر عدد المصابين بأمراض معدية نتيجة النزوح وسوء التغذية بأكثر من 2,136,026 حالة، بينها 71,338 إصابة بالتهاب الكبد الوبائي. كما يعاني 60,000 امرأة حامل من خطر مضاعف بسبب انعدام الرعاية الصحية، بينما يواجه 12,500 مريض سرطان الموت بسبب نقص العلاج، إضافة إلى 12,650 جريحًا بحاجة ماسة إلى السفر للعلاج في الخارج.

في ظل هذه المأساة، تعرّض القطاع التعليمي لضربة قاسية، حيث دمر الاحتلال أكثر من 132 مدرسة وجامعة بالكامل، ومنع 785,000 طالب وطالبة من مواصلة تعليمهم. كما استشهد 12,780 طالبًا، إضافة إلى 755 معلمًا وموظفًا تربويًا قضوا في الهجمات الإسرائيلية.

البيان لم يغفل عن توثيق استهداف الهوية الثقافية والدينية للقطاع، حيث دمر الاحتلال 819 مسجدًا بالكامل، وألحق أضرارًا جسيمة بـ 206 مواقع أثرية وتراثية، إلى جانب استهدافه ثلاث كنائس وعدد كبير من المقابر.

في ختام البيان، دعا المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية للتحرك الفوري والعاجل لوقف الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، مطالبًا بإنهاء الحصار المستمر وفتح المعابر لتوفير الإغاثة اللازمة للمتضررين، وإنقاذ حياة الآلاف من المرضى والمصابين.



