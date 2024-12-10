هاني المصري: عباس أرسل وفد فتح رغم رفضه تشكيل لجنة إسناد

قال الكاتب السياسي هاني المصري، رئيس مجلس إدارة مركز مسارات للدراسات الاستراتيجية، إن الرئيس محمود عباس أرسل وفد حركة فتح، رغم رفضه أساسًا فكرة تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي التي قدمها المصريون كمقترح لحركتي حماس وفتح.

وأوضح المصري لـ"الرسالة نت" أن الوفد لم يكن مخولًا بإعطاء رد حول الموافقة أو عدمها على المقترح المصري.

وذكر أن ما يريده الرئيس عباس هو تولية حكومة محمد مصطفى مسؤولياتها في قطاع غزة.

وأشار إلى وجود العديد من الأفكار المتعلقة بتشكيل لجان لإدارة غزة، موضحًا أن هناك مقترحًا أمريكيًا سابقًا لتشكيل لجنة يكون مقرها في القاهرة.

وشدّد على أن تحقيق التوافق الوطني يكمن في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وطنيًا، والتوجه نحو تشكيل حكومة وفاق وطني.

ودعا إلى تنفيذ "إعلان بكين"، الذي ينص على تشكيل حكومة وفاق وطني بمرجعية وطنية لا تشارك فيها الفصائل، وتفعيل الإطار القيادي المؤقت، بالإضافة إلى تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لتضم الجميع إلى حين تشكيل مجلس وطني جديد بالانتخابات حيثما أمكن، وبالتوافق حيثما تعذر إجراء

,الانتخابات.