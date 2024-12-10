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^200 مثال: غزة العزة

لجان المقاومة تدين إعدام السلطة (الشلبي) وتدعو لمحاكمة المسؤولين

الرسالة نت -الضفة المحتلة

أدانت قيادة لجان المقاومة في فلسطين جريمة إعدام الشهيد ربحي الشلبي على يد أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، معتبرة إياها "جريمة فظيعة وسقوطاً أخلاقياً ووطنياً وقيمياً" وتستدعي محاسبة منفذيها بشكل فوري وإيقاع أشد العقاب بهم.

وشددت لجان المقاومة على أن "هذه الجريمة البشعة بحق الشهيد الشلبي تمثل تجاوزاً للخطوط الحمراء والتقاليد والأعراف، تستدعي للتصدي لجرائم العابثين بالنسيج الوطني والمجتمعي الفلسطيني". 

وأشارت إلى أن "الجريمة تأتي في الوقت الذي يذبح فيه الشعب الفلسطيني في غزة على أيدي العدو الإسرائيلي، ولا تخدم إلا العدو الإسرائيلي وأجنداته ومخططاته بتهويد القدس وضم الضفة الغربية وإقتلاع شعبنا وتهجيره".

ودعت قيادة لجان المقاومة إلى الوقف الفوري لهذا "السلوك المشين"، والتوحد في وجه مخططات حكومة الاحتلال الهادفة للقضاء على قضيتنا الوطنية وإنهائها.

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