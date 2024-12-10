الصحة تُحذر: الوضع الإنساني داخل المستشفى الإندونيسي بالغ الخطورة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن 60 جريحًا في المستشفى الإندونيسي، شمال قطاع غزة، يُواجهون خطر الموت بسبب نقص المواد الغذائية والمياه.

وقالت وزارة الصحة، في تصريح صحفي إن الوضع الإنساني داخل "الإندونيسي" أصبح بالغ الخطورة، حيث يفتقر الجرحى إلى الاحتياجات الأساسية، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تفرضها قوات الاحتلال.

ودعت "الصحة"، جميع الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية للتدخل الفوري لتقديم المساعدات الضرورية لإنقاذ حياة هؤلاء المرضى الذين يعتمدون على الدعم الخارجي للبقاء على قيد الحياة.

وأكملت: "تأتي هذه الأزمة في وقت يعاني فيه شمال قطاع غزة من أوضاع مأساوية، مما يتطلب تحركًا عاجلاً من المجتمع الدولي لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة والوقوف عند مسؤولياته".

تواصل قوات الاحتلال، لليوم 431 تواليًا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع ارتكاب مجازر ضد المدنيين والعائلات، وسط وضع إنساني كارثي.