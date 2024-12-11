مدير الإندونيسي: الاحتلال استهدف المستشفى ويمنع دخول الطعام والدواء

أكد مدير المستشفى الإندونيسي ،مروان السلطان، أن الاحتلال استهدف المشفى ، شمال قطاع غزة،عدة مرات بالرغم من وجود المرضى والكادر الطبي بداخله، ما أدى لاصابة 6 مرضى.

وأشار إلى أن الاحتلال استهدف مولدات الوقود والطاقم الذي حاول إصلاحها.

وقال السلطان أن الأدوية والمواد الغذائية والمياه قليلة في المشفى وحصار الاحتلال يمنع من إدخال هذه المواد الضرورية للمرضى والكادر الطبي.

ووجه مناشدة لنقل امرأة حامل بالشهر السابع وهي جريحة مصابة برقبتها لا يستطيع الأطباء تقديم العناية الكافية لها.

كما وناشد المنظمات العالمية لتوفير الحماية للمرضى و الطاقم الطبي، لكن حكومة الاحتلال لا تستجيب لأحد.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الثلاثاء ،أن 60 جريحًا في المستشفى الإندونيسي يُواجهون خطر الموت بسبب نقص المواد الغذائية والمياه.

وقالت وزارة الصحة، إن الوضع الإنساني داخل "الإندونيسي" أصبح بالغ الخطورة، حيث يفتقر الجرحى إلى الاحتياجات الأساسية، مما يزيد من معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي تفرضها قوات الاحتلال.

وتتواصل حرب الإبادة الجماعية وجريمة الإبادة الجماعية، التي تشنها "إسرائيل" في قطاع غزة، لليوم الـ 432 على التوالي، تزامنًا مع عمليات قصف واستهداف جوي ومدفعي مُكثف خلف عشرات الشهداء والجرحى.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، إلى 44 ألفًا و786 شهيدًا، بالإضافة لـ 106 آلاف و188 مصابًا بجروح متفاوتة؛ بينها خطيرة وخطيرة جدًا.