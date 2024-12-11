حصيلة الحرب على غزة: 44,805 شهيدًا و106,257 جريحًا منذ أكتوبر 2023

غزة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم، في تقريرها الإحصائي اليومي، عن ارتفاع إجمالي عدد الشهداء والجرحى جراء العدوان (الإسرائيلي) المستمر على القطاع، والذي دخل يومه الـ 432 على التوالي.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال ارتكب خلال الـ 24 ساعة الماضية مجزرتين جديدتين بحق العائلات الفلسطينية، حيث أسفرت الهجمات عن استشهاد 19 شخصًا وإصابة 69 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

كما أفادت الوزارة بأن هناك العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، حيث تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني صعوبة في الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وتدمير البنية التحتية.

وارتفعت حصيلة العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 44,805 شهيدًا و 106,257 جريحًا، ما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يمر بها القطاع.

ودعت وزارة الصحة المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لوقف العدوان وتوفير الدعم الطبي والإغاثي العاجل، محذرة من انهيار كامل للمنظومة الصحية في غزة بسبب الحصار المستمر ونقص الموارد الأساسية.