منظمة العفو الدولية تمنح الصحفي أنس الشريف جائزة المدافع عن حقوق الإنسان لعام 2024

منحت منظمة العفو الدولية في أستراليا الصحفي أنس الشريف جائزة "المدافع عن حقوق الإنسان" لعام 2024، تكريمًا لجهوده الشجاعة في تغطية الأحداث في قطاع غزة.

وجاءت الجائزة تقديرًا لتغطية الشريف المستمرة والصادقة للمعاناة التي يواجهها المدنيون في ظل الصراع، وجهوده في نقل الحقائق وتسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون.

وأشارت المنظمة إلى أن الجائزة هذا العام تركز على تكريم الصحفيين الذين قاموا بالإبلاغ بشجاعة عن أحداث غزة، وساهموا في مواجهة التضليل الإعلامي ورفع الوعي حول ما يحدث عبر صحافة المواطنين ووسائل التواصل الاجتماعي.

في لفتة مؤثرة، أعلن أنس الشريف في كلمته خلال الحفل أن الجائزة تُهدى إلى روح والده الشهيد، الذي يصادف اليوم ذكرى استشهاده، كما اهداها إلى زملائه الصحفيين في الميدان، وخاصة مصور قناة الجزيرة الجريح فادي الوحيدي.

تعتبر هذه الجائزة بمثابة اعتراف عالمي بالتضحية والمثابرة التي يبذلها الصحفيون الفلسطينيون، حيث يواجهون المخاطر من أجل نقل الحقيقة للعالم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.