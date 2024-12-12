مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزةفي يومها الـــ 432 على قطاع غزة

شهد قطاع غزة، منذ منتصف الليل، تصعيدًا واسعًا، حيث أسفرت الغارات الجوية عن استشهاد 34 شخصًا، من بينهم نساء وأطفال، بالإضافة إلى عشرات الجرحى في مختلف مناطق القطاع.

وفي التفاصيل، استهدفت غارات الطيران الحربي التابعة لجيش الاحتلال مجموعتين لتمويل المساعدات على شارع الرشيد غرب مدينة خانيونس، مما أسفر عن استشهاد 12 شخصًا وإصابة أكثر من 40 آخرين.

كما ارتكب الاحتلال مجزرة أخرى في مدينة غزة، حيث قصف بناية سكنية قرب مفترق عبد العال، ما أسفر عن استشهاد سبعة أشخاص، بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من الجرحى.

وفي غرب مخيم النصيرات، استهدفت الطائرات الحربية منزلًا سكنيًا لعائلة اللوح، ما أدى إلى استشهاد 15 شخصًا، بينهم نساء وأطفال.

مواصلة العدوان ومصاعب الوصول للضحايا:

وتزداد معاناة سكان غزة، حيث لا تزال طواقم الإسعاف والدفاع المدني تواجه صعوبة كبيرة في الوصول إلى الضحايا الذين لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات. تعجز الفرق عن إتمام مهامها بسبب كثافة القصف الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية.

حصيلة العدوان الإسرائيلي:

ووفقًا للتحديثات الأخيرة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 44,805 شهيد، إضافة إلى 106,257 إصابة في صفوف المدنيين، فيما تتواصل محاولات الاحتلال لتدمير المزيد من المنازل والمنشآت الحيوية في القطاع.