الأمم المتحدة تطالب بتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان بجنين

دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إلى فتح تحقيق شامل في أعمال الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية، وذلك على خلفية تقارير تفيد بارتكاب انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان.

وقالت المفوضية في بيان رسمي إنها تتابع بقلق بالغ العمليات الأمنية التي تقوم بها السلطة الفلسطينية في مدينة جنين، مشيرة إلى أن هذه العمليات قد تتضمن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

وأعربت المفوضية عن ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، وذلك في إطار جهود حماية حقوق الإنسان وضمان العدالة، مطالبةً السلطة الفلسطينية باتخاذ إجراءات فورية للوقوف عند هذه الانتهاكات ومعاقبة المتورطين.

كما أكدت المفوضية على أهمية حماية المدنيين من أي اعتداءات أو انتهاكات، بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وتستمر مدينة جنين في خوض حالة من التوتر والاحتقان بين أجهزة أمن السلطة والمقاومين منذ أكثر من أسبوع، وذلك في أعقاب سلسلة من العمليات الأمنية التي استهدفت المدنيين والمقاومين على حد سواء، ما أسفر عن تصعيد المواقف داخل المدينة.