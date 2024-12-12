23 عملًا مقاومًا ضد الاحتلال بالضفة والقدس خلال 24 ساعة

وثق مركز معلومات فلسطين "معطى" 23 عملاً مقاومًا ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس خلال الـ 24 ساعة الماضية. وأكد المركز في بيان صحفي أن هذه العمليات تأتي في إطار معركة "طوفان الأقصى"، التي انطلقت من قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.

وشملت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس عمليات إطلاق نار، اشتباكات مسلحة، إلقاء زجاجات حارقة، وتصدي للمستوطنين. في نابلس، تم استهداف ثلاثة مستوطنين بالرصاص خلال محاولتهم اقتحام قبر يوسف. كما شهدت قلقيلية اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال، فيما اندلعت مواجهات في عدة مناطق من الضفة الغربية بما في ذلك طوباس وطولكرم وجنين والخليل.

أما في الداخل المحتل، فقد تم تنفيذ عملية دهس قرب مستوطنة بني براك أسفرت عن إصابة مستوطن، إلى جانب التصدي المستمر للمستوطنين في مناطق متعددة.