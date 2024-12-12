بلدية رفح: قوات الاحتلال تتعمد تحويل المدينة لمنطقة غير صالحة للحياة

أكد رئيس بلدية رفح د. أحمد الصوفي أن التقارير والبيانات الواردة من داخل مدينة رفح تشير بوضوح إلى وجود مخطط من قبل قوات الاحتلال لتحويل المدينة إلى منطقة غير صالحة للحياة.

وقال الصوفي: "منذ مايو 2023، نفذت قوات الاحتلال عمليات توغل داخل مدينة رفح شملت هدم وتجريف ونسف المباني السكنية والمرافق الخدماتية وشبكات البنية التحتية في كافة أحياء المدينة."

وأوضح أن التقارير والصور التي تنشرها قوات الاحتلال تؤكد أن الهدف من عمليات التدمير هو التخريب والتدمير الكامل، كما ظهر في فيديو تفجير بئر كندا بحي تل السلطان غربي المدينة.

وأضاف أن استقدام قوات الاحتلال لشركات متخصصة في هدم المباني وترحيل ركامها إلى جهات غير معلومة يعتبر سابقة في حرب الإبادة الجماعية، مما يؤكد أن هناك خطة ممنهجة يتم تنفيذها بحق مدينة رفح، التي أجبرت قوات الاحتلال أهلها على مغادرتها تحت النار منذ أكثر من سبعة أسابيع.

ودعا الصوفي المؤسسات الدولية والحقوقية إلى التدخل العاجل لوقف هذا المخطط الإجرامي وحماية ما تبقى من مباني ومرافق المدينة.

رفح-إعلام البلدية