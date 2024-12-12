الاحتلال يعتقل 40 مواطنًا من الضفة الغربية خلال 24 ساعة

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم 40 مواطنًا على الأقل من مختلف مناطق الضفة الغربية، بينهم عدد من الأسرى السابقين.

وقالت الهيئة والنادي في بيان مشترك إن هذه الاعتقالات تأتي في سياق تصعيد الاحتلال المستمر ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث يُضاف هؤلاء المعتقلون إلى قائمة طويلة من المعتقلين الذين ارتفع عددهم منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 12,100 معتقل، في ظل الحملة العسكرية والإجراءات القمعية التي تنفذها سلطات الاحتلال.

وأضاف البيان أن عمليات الاعتقال شملت مناطق عدة في الضفة الغربية، وتأتي في وقت تواصل فيه قوات الاحتلال استهداف العائلات الفلسطينية ذات الخلفيات النضالية، ما يعكس سياسة التضييق والضغط الممنهجة التي يتبعها الاحتلال.

وتؤكد الهيئة والنادي أن هذه الاعتقالات لا تقتصر على الرجال فقط، بل تشمل أيضًا النساء والأطفال في ظل الانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون. وتدعو المنظمات الحقوقية الدولية إلى التدخل لوقف هذه الممارسات والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين الذين يعانون من ظروف قاسية في سجون الاحتلال.

ويستمر التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية كجزء من الحملة العسكرية الشاملة التي بدأها الاحتلال منذ بداية أكتوبر 2023، مما يضاعف معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة الاعتقالات والتشريد.